Фигурантов дела «Дальспецстроя» этапируют в Москву для рассмотрения апелляции 

ХАБАРОВСК, 25 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ принял решение этапировать осужденных по делу "Дальспецстроя" из Хабаровска в Москву для участия в апелляционном заседании. Об этом ТАСС сообщили адвокаты фигурантов дела.
Дальневосточный окружной военный суд 26 февраля признал виновными фигурантов дела «Дальспецстроя». Бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его сын Михаил — к 5,5 годам, экс-председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудов — к шести годам, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин — к семи годам. Адвокаты осужденных подали апелляции на приговор в Верховный суд РФ.
"Суд принял решение о необходимости участия подсудимых в апелляционном заседании и поручил ФСИН этапировать осужденных в Москву", — сказал адвокат Чудова Иван Кабанов.
Он уточнил, что его подзащитный должен вылететь в Москву в среду, в столицу этапируют всех осужденных по делу. Кабанов добавил, что дата рассмотрения апелляции еще не назначена.
Адвокат Хризмана-старшего, Игорь Анисимов, также сообщил агентству, что его подзащитного этапируют в Москву. «Уже вылетел. Такое решение принято в связи с рассмотрением дела в апелляционной инстанции», — сказал Анисимов.
Адвокат Ашихмина Алексей Слепцов сообщил, что его подзащитного также этапируют в Москву вместе с остальными в среду. Он добавил, что все четверо осужденных будут содержаться в московском СИЗО. Рассмотрение апелляции ожидается в конце мая.
Дело «Дальспецстроя»
Уголовные дела в отношении Хризмана и его сына Михаила, Чудова и Ашихмина возбудили в 2014-2015 годах. Бывший глава «Дальспецстроя» — предприятия, выступавшего генподрядчиком строительства космодрома «Восточный» в Амурской области — Хризман и главбух предприятия Ашихмин признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом в 5,2 млрд рублей (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В вину им вменялось направление части авансов по госсконтрактам на гашение кредитов предприятия, а не на строительство объектов космодрома.
Помимо этого, Хризмана, а также его сына Михаила и Чудова признали виновными в растрате организованной группой в особо крупном размере — около 106 млн рублей, принадлежавших «Дальспецстрою» (ст. 160 УК РФ).
Дело рассматривалось в Дальневосточном окружном военном суде с мая 2016 года. Обвиняемые во время выступления с последним словом просили суд их оправдать.