Фигурантов дела «Дальспецстроя» этапируют в Москву для рассмотрения апелляции

ХАБАРОВСК , 25 апреля. / ТАСС /. Верховный суд РФ принял решение этапировать осужденных по делу "Дальспецстроя" из Хабаровска в Москву для участия в апелляционном заседании. Об этом ТАСС сообщили адвокаты фигурантов дела.

"Суд принял решение о необходимости участия подсудимых в апелляционном заседании и поручил ФСИН этапировать осужденных в Москву", — сказал адвокат Чудова Иван Кабанов.

Он уточнил, что его подзащитный должен вылететь в Москву в среду, в столицу этапируют всех осужденных по делу. Кабанов добавил, что дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Адвокат Хризмана-старшего, Игорь Анисимов , также сообщил агентству, что его подзащитного этапируют в Москву. «Уже вылетел. Такое решение принято в связи с рассмотрением дела в апелляционной инстанции», — сказал Анисимов.

Адвокат Ашихмина Алексей Слепцов сообщил, что его подзащитного также этапируют в Москву вместе с остальными в среду. Он добавил, что все четверо осужденных будут содержаться в московском СИЗО. Рассмотрение апелляции ожидается в конце мая.

Дело «Дальспецстроя»

Уголовные дела в отношении Хризмана и его сына Михаила, Чудова и Ашихмина возбудили в 2014-2015 годах. Бывший глава «Дальспецстроя» — предприятия, выступавшего генподрядчиком строительства космодрома «Восточный» в Амурской области — Хризман и главбух предприятия Ашихмин признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом в 5,2 млрд рублей (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В вину им вменялось направление части авансов по госсконтрактам на гашение кредитов предприятия, а не на строительство объектов космодрома.

Помимо этого, Хризмана, а также его сына Михаила и Чудова признали виновными в растрате организованной группой в особо крупном размере — около 106 млн рублей, принадлежавших «Дальспецстрою» (ст. 160 УК РФ).

Дело рассматривалось в Дальневосточном окружном военном суде с мая 2016 года. Обвиняемые во время выступления с последним словом просили суд их оправдать.