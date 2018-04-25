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Мужчина, открывший стрельбу по людям в пригороде Лос‐Анджелеса, задержан
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Мужчина, открывший стрельбу по людям в пригороде Лос‐Анджелеса, задержан 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мужчина, который во вторник открыл стрельбу по людям в южном пригороде Лос‐Анджелеса (штат Калифорния), задержан сотрудниками полиции. Об сообщило полицейское управление в Twitter.
Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что преступник застелил женщину, которая предположительно, являлась его матерью. После этого мужчина забаррикадировался в доме.
Он сдался полиции через несколько часов после происшествия. Сообщается, что он получил огнестрельное ранение.
Официальный представитель полиции города Фрэнк Пресиадо, рассказал журналистам, что полицейские не открывали огонь.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью жителю Владивостока. Задержанный полностью признал свою вину.
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