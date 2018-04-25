Мужчина, открывший стрельбу по людям в пригороде Лос‐Анджелеса, задержан

Мужчина, который во вторник открыл стрельбу по людям в южном пригороде Лос‐Анджелеса (штат Калифорния), задержан сотрудниками полиции. Об сообщило полицейское управление в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что преступник застелил женщину, которая предположительно, являлась его матерью. После этого мужчина забаррикадировался в доме.

Он сдался полиции через несколько часов после происшествия. Сообщается, что он получил огнестрельное ранение.

Официальный представитель полиции города Фрэнк Пресиадо, рассказал журналистам, что полицейские не открывали огонь.