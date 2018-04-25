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Стрельбу по полицейским в Техасе открыл 29-летний латиноамериканец
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Стрельбу по полицейским в Техасе открыл 29-летний латиноамериканец 

Российская Газета 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Латиноамериканский мужчина 29 лет устроил стрельбу в Далласе (американский штат Техас). Злоумышленник ранил двух полицейских. Также пострадал еще один человек, передает ТАСС.
Открывший огонь Армандо Луис Хуарес объявлен в розыск. Он скрылся с места происшествия на автофургоне белого цвета.
Инцидент произошел около магазина стройматериалов сети Home Depot в Далласе. Полицейские были вызваны на место охранником и вели поиск подозреваемого, предположительно, в краже. Состояние пострадавших стражей порядка оценивается как критическое.
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