Стрельбу по полицейским в Техасе открыл 29-летний латиноамериканец

Латиноамериканский мужчина 29 лет устроил стрельбу в Далласе (американский штат Техас). Злоумышленник ранил двух полицейских. Также пострадал еще один человек, передает ТАСС

Открывший огонь Армандо Луис Хуарес объявлен в розыск. Он скрылся с места происшествия на автофургоне белого цвета.

Инцидент произошел около магазина стройматериалов сети Home Depot в Далласе. Полицейские были вызваны на место охранником и вели поиск подозреваемого, предположительно, в краже. Состояние пострадавших стражей порядка оценивается как критическое.