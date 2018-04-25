Двое москвичей незаконно зарегистрировали в своих квартирах на северо-западе столицы более 30 мигрантов

Полиция задержала двух москвичей, которые в корыстных целях незаконно зарегистрировали в своих квартирах на северо-западе столицы более 30 приезжих из государств ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Хорошево-Мневники и Северное Тушино задержали двоих жителей столицы, подозреваемых в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Установлено, что двое жителей Москвы за денежное вознаграждение незаконно поставили на учет в своих квартирах, расположенных в домах на ул. Планерная и на проспекте Маршала Жукова, 31 приезжего из ближнего зарубежья, заведомо зная, что фактически они там проживать не будут», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.