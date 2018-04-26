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Эксперт удивился мягкости приговора для убийц тигра в Приморье
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Эксперт удивился мягкости приговора для убийц тигра в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Приморье 53‐летний и 32‐летний мужчины были признаны виновными по статье 258.1 УК РФ за убийство амурского тигра. Ущерб превысил 1,8 миллиона рублей. Один из убийц тигра осужден условно, второй получил в качестве наказания 10 месяцев исправительных работ. Эксперт назвал такое наказание для злоумышленников слишком мягким. Об этом сообщил сайт PrimaMedia.ru.
Глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев удивлен мягкостью вынесенного приговора.
Не мое право давать оценку работе суда, но считаю, что если нет возможности дать реальный срок, то нужно наказывать крупным штрафом, статья это позволяет
— Сергей Арамилев.
Эксперт отметил работу оперативников и следователей, подчеркнув, что все они заслуживают положительной оценки.
Здесь как раз тот редкий случай, когда наказание понесли все участники преступной цепи: и убийцы, и те, кто хотел потом нажиться на преступно добытом
— глава Центра «Амурский тигр».
Преступники застрелили редкого амурского тигра летом в 2015 году.
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