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Жителя Дзержинска осудили за убийство нового сожителя экс-жены
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Жителя Дзержинска осудили за убийство нового сожителя экс-жены 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Дзержинский городской суд вынес приговор 43-летнему жителю Дзержинска, который обвинялся в убийстве и умышленном повреждении чужого имущества.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Дзержинской городской прокуратуре.
По данным следствия, 43-летний мужчина развелся с супругой, с которой прожил около 20 лет, но никак не мог пережить развод. А когда узнал, что у его супруги появился новый мужчина, он приехал к дому на проспекте Циолковского, где проживала экс-жена, и ножом порезал все колеса на ее автомобиле. Это заметил новый муж его бывшей жены, он вышел на улицу и между мужчинами завязалась ссора.
В ее ходе ревнивый экс-супруг нанес несколько ранений оппоненту, одно из которых явилось смертельным.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет и 7 месяцев лишения свободы.
Напомним, жительницу Дзержинска приговорили к 7 годам лишения свободы за убийство сожителя.
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