Жителя Дзержинска осудили за убийство нового сожителя экс-жены

Дзержинский городской суд вынес приговор 43-летнему жителю Дзержинска, который обвинялся в убийстве и умышленном повреждении чужого имущества.

городской прокуратуре. Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Дзержинской

По данным следствия, 43-летний мужчина развелся с супругой, с которой прожил около 20 лет, но никак не мог пережить развод. А когда узнал, что у его супруги появился новый мужчина, он приехал к дому на проспекте Циолковского, где проживала экс-жена, и ножом порезал все колеса на ее автомобиле. Это заметил новый муж его бывшей жены, он вышел на улицу и между мужчинами завязалась ссора.

В ее ходе ревнивый экс-супруг нанес несколько ранений оппоненту, одно из которых явилось смертельным.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет и 7 месяцев лишения свободы.

Напомним, жительницу Дзержинска приговорили к 7 годам лишения свободы за убийство сожителя.