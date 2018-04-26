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В квартире на северо-западе Москвы обнаружен крупный арсенал оружия
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В квартире на северо-западе Москвы обнаружен крупный арсенал оружия 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали москвича, который в своей квартире на северо-западе Москвы хранил крупный арсенал оружия, в том числе более 260 патронов, пистолет-пулемет, а также револьверы и артиллерийский снаряд. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"25 апреля в Уваровском переулке сотрудники полиции в квартире по месту жительства москвича 1986 года рождения обнаружили крупный арсенал оружия", — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди найденного 267 патронов различного калибра, пистолет-пулемет, шесть револьверов, шесть пистолетов, два охотничьих карабина «Сайга», а также травматические пистолеты, приборы для бесшумной стрельбы и артиллерийский снаряд.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").
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