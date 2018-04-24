В Уфе задержали выпущенного на свободу убийцу, который был осуждён пожизненно

Уфе задержали Анвара Масалимова — приговорённого к пожизненному сроку убийцу, вышедшего на свободу. Об этом сообщает kp.ru.

Сначала он проходил по делу об убийстве гостя съёмной квартиры как свидетель. Но когда расследование подходило к концу, его сожительница отказалась от чистосердечного признания и заявила, что преступление совершил именно Масалимов.

Расследование продолжается. Запланирована очная ставка.

Ранее во ФСИН рассказали об освобождении Масалимова из колонии на Ямале.

Завкафедрой криминалистики Университета имени Кутафина доктор юридических наук Евгений Ищенко , заслуженный юрист России , прокомментировал информацию об освобождении Масалимова в связи с переквалификацией уголовного дела.

В апреле URA.RU сообщало, что на Урале вынесен приговор пенсионерке и её сыну, обвиняемым в убийстве почтальона.