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Военком негодует: на новосибирца завели уголовное дело за уклонение от армии
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Военком негодует: на новосибирца завели уголовное дело за уклонение от армии 

ngs.ru 48 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске на 19-летнего жителя Дзержинского района завели уголовное дело за то, что он уклоняется от призыва на военную службу.
Молодой человек не являлся в военкомат по повесткам на протяжении года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
В связи с этим в отношении парня СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы без законных оснований. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.
Тем временем в Новосибирской области уже идёт полным ходом весенний призыв, который стартовал 1 апреля.
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