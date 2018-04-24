Полиция изъяла 333 кг наркотиков в ходе операции «Дети России»

Сотрудники полиции изъяли более 330 кг наркотиков в ходе комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018», направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков. Операция проходила с 1 по 10 апреля, передает ТАСС

«В ходе операции из незаконного оборота изъято более 245 кг марихуаны, 24 кг гашиша, 7 кг героина, 43,5 кг синтетических наркотиков, а также около 3 кг сильнодействующих веществ», — сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Всего за 10 дней было выявлено 3611 наркопреступлений и зарегистрировано более 86,4 тыс. административных правонарушений, более 5 тыс. из которых связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, проведено более 80 тыс. мероприятий, направленных на информирование несовершеннолетних и их родителей о вреде потребления наркотиков, алкоголя и табака, а также об ответственности за незаконный оборот наркотиков.