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Сотрудники ОВД вымогали 600 тысяч рублей у жителя Краснодара
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Сотрудники ОВД вымогали 600 тысяч рублей у жителя Краснодара 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники ОВД подозреваются в вымогательстве взятки в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги они требовали у жителя Краснодара, который хотел избежать уголовного наказания. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
По данным следствия, мужчина рассказал полиции о вымогательстве работников органов. Злоумышленников задержали на трассе под поселком Индустриальный. Они оказали сопротивление, но вскоре были задержаны.
В настоящее время краевой Следственный комитет проводит доследственную проверку, а МВД региона — служебную. Дело на правонарушителей пока не завели.
Бывший судебный пристав Сочи обвиняется в получении взятки в размере 700 тысяч рублей. Такую сумму он требовал от бизнесмена‐должника.
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