Сотрудники ОВД вымогали 600 тысяч рублей у жителя Краснодара

Сотрудники ОВД подозреваются в вымогательстве взятки в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги они требовали у жителя Краснодара , который хотел избежать уголовного наказания. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

По данным следствия, мужчина рассказал полиции о вымогательстве работников органов. Злоумышленников задержали на трассе под поселком Индустриальный. Они оказали сопротивление, но вскоре были задержаны.

В настоящее время краевой Следственный комитет проводит доследственную проверку, а МВД региона — служебную. Дело на правонарушителей пока не завели.