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Руководство ярославского ЛВЗ умудрилось скрыть 2,5 миллиарда рублей
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Руководство ярославского ЛВЗ умудрилось скрыть 2,5 миллиарда рублей 

76.ru 29 минут назад
Фото: 76.ru
Следователи СУ СКР по Ярославской области предъявили обвинение одному из бывших директоров ликёро-водочного завода «Ярославский» в уклонении от налогов. Поражает сумма, которую руководство предприятия скрыло от государства — 2,5 миллиарда рублей.
— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета. — Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.
Из данных, на которые следователи не наложили гриф «секретно», следует, что руководство завода весь 2015-й год вписывали в налоговые декларации ложные данные. Таким образом они и умудрились скрыть такую огромную сумму.
Подобным образом скрыл 78 миллионов рублей от налоговой директора строительной фирмы «Вариант». Мужчину уже осудили, и он получил реальный срок.
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