Житель Санкт‐Петербурга отправится за решетку за ложное сообщение о минировании

Информация о заложенной бомбе поступила в экстренные службы Петербурга в начале года. Звонивший мужчина рассказал о минировании дома по улице Мира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру Петроградского района.

Следствию удалось доказать, что обвиняемый заявил о заложенной «бомбе», желая похулиганить. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве привело петербуржца на скамью подсудимых. Суд лишил его свободы на полтора года.