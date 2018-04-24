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Житель Санкт‐Петербурга отправится за решетку за ложное сообщение о минировании
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Житель Санкт‐Петербурга отправится за решетку за ложное сообщение о минировании 

360tv.ru 2 часа назад
Информация о заложенной бомбе поступила в экстренные службы Петербурга в начале года. Звонивший мужчина рассказал о минировании дома по улице Мира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру Петроградского района.
Следствию удалось доказать, что обвиняемый заявил о заложенной «бомбе», желая похулиганить. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве привело петербуржца на скамью подсудимых. Суд лишил его свободы на полтора года.
В жилом доме в Чите прогремел взрыв. В одной из квартир была найдена взрывчатка.
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