Ещё
Полицейские «испортили» нарковечеринку, устроенную посетителями костромского бара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские «испортили» нарковечеринку, устроенную посетителями костромского бара 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В заволжском баре компания горожан устроила вечеринку с употреблением наркотиков. Ее прервали полицейские, сообщает управление МВД по Костромской области.
Информацию об увеселительном мероприятии полицейские получили еще до его начала, так что прибыли на место вовремя. В заведении они нашли несколько десятков пакетиков общей массой почти 9 граммов. В них находились соли, гашиш, амфетамин и другие наркотики.
Оказалось, что вечеринку организовала 22-летняя костромичка, но, по ее словам, она не знала, что употребляют гости. Она позвала их просто потанцевать.
Компанию доставили на освидетельствование: у 10 человек из 11 подтвердилось наркотическое опьянение. Их привлекут к ответственности.
По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.
k1news.ru: последние новости
Жительница Липецка при помощи куклы выманила деньги у костромички Представители следственного комитета готовы выслушать костромичей Костромичи вложили в «пирамиду» мошенника из Казани почти 2 миллиона рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль сменит формат инаугурации265
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»29
Россияне упустили свой исторический шанс62
Россия прощает и платит115
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы20
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение