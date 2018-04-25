Полицейские «испортили» нарковечеринку, устроенную посетителями костромского бара

В заволжском баре компания горожан устроила вечеринку с употреблением наркотиков. Ее прервали полицейские, сообщает управление МВД по Костромской области

Информацию об увеселительном мероприятии полицейские получили еще до его начала, так что прибыли на место вовремя. В заведении они нашли несколько десятков пакетиков общей массой почти 9 граммов. В них находились соли, гашиш, амфетамин и другие наркотики.

Оказалось, что вечеринку организовала 22-летняя костромичка, но, по ее словам, она не знала, что употребляют гости. Она позвала их просто потанцевать.

Компанию доставили на освидетельствование: у 10 человек из 11 подтвердилось наркотическое опьянение. Их привлекут к ответственности.

По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.