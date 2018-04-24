КС РФ защитил право военных прокуроров и следователей на жилье

Это решение Конституционного суда РФ по делу о проверке конституционности части 5 ст. 36 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета РФ ».

Проверсти проверку КС попросил Северо-Кавказский окружной военный суд.

Дело рассматривалось без публичных слушаний, а решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

В своем запросе в КС РФ Северо-Кавказский окружной военный суд попросил проверить положение, по которому Министерством обороны РФ до 1 января 2017 года военные прокуроры и следователи должны быть обеспечены служебным жильем.

Неопределенность, по мнению суда, связана с наличием противоречий между оспариваемой нормой и законодательством «О Следственном комитете РФ». Военные прокуроры и следователи ранее относились к военному ведомству и вставали на «жилищный учет» по линии минобороны. Но позже их вывели из министерства и включили в состав Прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. Однако какой орган должен позаботиться о тех, кто остался без жилья на 1 января 2017-го, неясно.

Неопределенность возникла, когда военных прокуроров и следователей вывели из состава минобороны.

КС РФ подчеркнул, что оспариваемое положение сформулировано так, что не может считаться ясным и недвусмысленным. Норма создает предпосылки для административного произвола и избирательного правосудия, ослабляя тем самым конституционные права.

Конституционный суд решил, что федеральному законодателю надо незамедлительно устранить данную неопределенность. До внесения этих изменений военные прокуроры и следователи, вставшие на «жилищный учет» до 1 января 2017 года, не могут быть сняты с него.

По решению суда оно должно быть выделено министерством обороны, раз военнослужащие вставали там на учет.

До обеспечения военных служебным жильем им предоставляются гарантии по Закону «О статусе военнослужащих».

Постановление Конституционного суда РФ не влечет пересмотр ранее принятых решений, по которым служебное жилье уже было предоставлено.