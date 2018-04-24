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Суд в Подмосковье рассмотрит дело о контрабанде наркотиков из Перу
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Суд в Подмосковье рассмотрит дело о контрабанде наркотиков из Перу 

РИАМО 47 минут назад
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего москвича, обвиняемого в сбыте и контрабанде наркотиков, сообщается на сайте прокуратуры региона.
В феврале 2017 года мужчина осуществил контрабандную поставку наркотических средств под видом древних снадобий из Республики Перу в Московскую область в целях последующего сбыта. Общая масса наркотика составила более 13 килограммов. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в марте прошлого года он был задержан.
«Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей», — говорится в сообщении.
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