Суд в Подмосковье рассмотрит дело о контрабанде наркотиков из Перу

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего москвича, обвиняемого в сбыте и контрабанде наркотиков, сообщается на сайте прокуратуры региона. В феврале 2017 года мужчина осуществил контрабандную поставку наркотических средств под видом древних снадобий из Республики Перу в Московскую область в целях последующего сбыта. Общая масса наркотика составила более 13 килограммов. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в марте прошлого года он был задержан. «Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей», — говорится в сообщении.