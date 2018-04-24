Подозреваемого в незаконной регистрации иностранцев задержали в Ховрине 

В Ховрине задержали 43-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщил источник в УВД по Северному административному округу столицы.
— Как было установлено, мужчина зарегистрировал в своей квартире двоих иностранных граждан, которые там фактически не проживали, — уточнили в УВД по САО.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. (то)