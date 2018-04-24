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Костромича убило деревом на работе
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Костромича убило деревом на работе 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Мужчину убило деревом в Островском районе, узнал KOSTROMA.TODAY. Трагедия произошла в Ломковском лесничестве.
По данным следствия, 19 декабря прошлого года вальщик лесничества рубил лес. Во время работы одно из деревьев упало прямо на его помощника — 48-летнего мужчину. Он погиб на месте от полученных травм.
По информации пресс-службы регионального СУ СКР, по данному факту следственный комитет провел проверку и возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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