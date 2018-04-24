Суд в Москве продлил арест сотрудника штаба Навального за нападение на полицейских

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Салтыкова до 26 мая", — сказала представитель суда. Обвиняемый был арестован 28 февраля.

Салтыкову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что при задержании Навального на несанкционированной акции 28 января Салтыков нанес одному сотруднику полиции удар ногой по бедру, второго полицейского ударил кулаком в лицо и по спине.