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Суд в Москве продлил арест сотрудника штаба Навального за нападение на полицейских
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Суд в Москве продлил арест сотрудника штаба Навального за нападение на полицейских 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Хамовнический суд на один месяц продлил срок ареста сотрудника московского штаба блогера Алексея Навального Константина Салтыкова, обвиняемого в применении насилия к полицейским на незаконной акции 28 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Салтыкова до 26 мая", — сказала представитель суда. Обвиняемый был арестован 28 февраля.
Салтыкову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что при задержании Навального на несанкционированной акции 28 января Салтыков нанес одному сотруднику полиции удар ногой по бедру, второго полицейского ударил кулаком в лицо и по спине.
28 января при проведении незаконной акции Навальный был задержан полицией. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, его доставили в ОВД для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Позднее блогер был освобожден без составления протокола и с обязательством о явке.
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