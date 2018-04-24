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Источник: СК завершил расследование уголовного дела экс-супруги Джигарханяна
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Источник: СК завершил расследование уголовного дела экс-супруги Джигарханяна 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. СК предъявил обвинение в окончательной редакции бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
"Цымбалюк-Романовской в присутствии ее адвоката было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни")", — сказал собеседник агентства. Наказание по данной статье предусматривает от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.
Адвокат обвиняемой Лариса Широкова подтвердила ТАСС данную информацию. «Объем обвинения не изменен, обвинение предъявлено в той же форме и по тем же основаниям, что и ранее: сбор и распространение информации о частной жизни Армена Борисовича Джигарханяна. Вину моя подзащитная не признает, так как обвинение носит надуманный характер», — сказала Широкова, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с подпиской о неразглашении.
Как ожидается, теперь обвиняемая и ее представители приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После ознакомления с обвинительным заключением и материалами дела, в том числе потерпевшей стороной (Джигарханяном), оно поступит в суд для рассмотрения по существу.
Ранее с Цымбалюк-Романовской была взята подписка о невыезде. По версии следствия, экс-супруга артиста собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия. Ранее сообщалось, что Черемушкинский суд Москвы в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни наложил обеспечительный арест на принадлежащие Цымбалюк-Романовской московскую квартиру и 1 млн рублей в Ланта-банке.
Развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской официально был оформлен в конце ноября прошлого года. По словам адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, между бывшими супругами остались имущественные споры.
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