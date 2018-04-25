Кладбище под Брянском разрушили малолетние вандалы

Правоохранительные органы задержали вандалов, осквернивших надгробия на новозыбковском кладбище в поселке Первомайский Брянской области . В полицию обратился работник кладбища, который обнаружил поваленные памятники. Об этом сообщили в пресс‐службе областного МВД.

Наряд сотрудников незамедлительно выехал на место вызова.

Они установили, что злоумышленники повалили на землю 71 надгробный памятник. По горячим следам удалось задержать двоих несовершеннолетних жителей поселка — девяти и десяти лет. Они рассказали оперативникам, что пришли на кладбище в поисках конфет.

Их родителей привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». По данному факту полиция проводит проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «360» опубликовал фотографии разбитых надгробий.