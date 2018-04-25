Во Владивостоке пьяный житель задушил друга детства 

Ленинский суд города Владивостока вынес приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве. Как установил суд, преступление произошло в ноябре прошлого года в квартире жертвы, к которому пришел в гости подсудимый, передает «НьюИнформ».
Встреча продолжилась на кухне, где не обошлось без спиртных напитков. Вскоре между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого приятель повалил хозяина квартиры на диван и задушил голыми руками.
Признав местного жителя виновным, судья назначил ему за совершенное страшное преступление 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Как отмечают региональные информационные источники со ссылкой на пресс-службу суда, приговор пока не вступил в законную силу.