Во Владивостоке пьяный житель задушил друга детства

Ленинский суд города Владивостока вынес приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве. Как установил суд, преступление произошло в ноябре прошлого года в квартире жертвы, к которому пришел в гости подсудимый, передает «НьюИнформ».

Встреча продолжилась на кухне, где не обошлось без спиртных напитков. Вскоре между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого приятель повалил хозяина квартиры на диван и задушил голыми руками.