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Мужчина пойдет в тюрьму за убийство друга во Владивостоке
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Мужчина пойдет в тюрьму за убийство друга во Владивостоке 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
За убийство друга в ноябре 2017 года житель Владивостока решением Ленинского районного суда города приговорен к девяти годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Мужчина был признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла во время застолья в квартире убитого.
В процессе распития спиртного между друзьями возникла ссора, в ходе которой гость повалил хозяина квартиры на диван и стал сдавливать руками шею потерпевшего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни
прокуратура.
Следствием установлено, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии.
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