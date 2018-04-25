Мужчина пойдет в тюрьму за убийство друга во Владивостоке

За убийство друга в ноябре 2017 года житель Владивостока решением Ленинского районного суда города приговорен к девяти годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима . Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Мужчина был признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла во время застолья в квартире убитого.

В процессе распития спиртного между друзьями возникла ссора, в ходе которой гость повалил хозяина квартиры на диван и стал сдавливать руками шею потерпевшего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни

Следствием установлено, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии.

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