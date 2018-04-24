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Семейная пара ростовчан «кинула» бизнесменов на 50 миллионов рублей и скрылась на Карибах
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Семейная пара ростовчан «кинула» бизнесменов на 50 миллионов рублей и скрылась на Карибах 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Обмануть на 50 миллионов и скрыться на Карибских островах. Именно такую аферу задумала пара предприимчивых ростовчан пару лет назад. Однако скрыться от правосудия им не удалось.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в 2014 году зажиточная семейная пара из Ростова убедила мужчину, который чистил им бассейн, оформить на свое имя юридическое лицо. За это ему было обещано ежемесячное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. После недолгих уговоров мужчина согласился.
Он собрал все необходимые документы, зарегистрировался в налоговой и открыл расчетный счет в банке. Так появилось ООО «Бизнес Дон»
— Став учредителем и владельцем компании, чистильщик передал криптографический ключ и средство электронно-цифровой подписи клиента своим работодателям, — сообщает прокуратура.
Те, в свою очередь, заключили с рядом фирм договоры на поставку арматуры. На счет ООО «Бизнес Дон» к декабрю 2014 года было перечислено контрагентами более 50 миллионов рублей. Однако обещанной арматуры клиенты так и не дождались.
Супруги, прихватив указанную сумму, решили покинуть Россию. В январе 2015 года дончане улетели в Доминиканскую республику.
В отношении семейной пары было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». За границу был направлен соответствующий запрос, и власти Доминиканы решили депортировать мошенников. Сейчас они находятся под стражей, а уголовное дело передано в суд. Мошенникам грозит до 10 лет колонии.
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