Семейная пара ростовчан «кинула» бизнесменов на 50 миллионов рублей и скрылась на Карибах

Обмануть на 50 миллионов и скрыться на Карибских островах. Именно такую аферу задумала пара предприимчивых ростовчан пару лет назад. Однако скрыться от правосудия им не удалось.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры , в 2014 году зажиточная семейная пара из Ростова убедила мужчину, который чистил им бассейн, оформить на свое имя юридическое лицо. За это ему было обещано ежемесячное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. После недолгих уговоров мужчина согласился.

Он собрал все необходимые документы, зарегистрировался в налоговой и открыл расчетный счет в банке. Так появилось ООО «Бизнес Дон»

— Став учредителем и владельцем компании, чистильщик передал криптографический ключ и средство электронно-цифровой подписи клиента своим работодателям, — сообщает прокуратура.

Те, в свою очередь, заключили с рядом фирм договоры на поставку арматуры. На счет ООО «Бизнес Дон» к декабрю 2014 года было перечислено контрагентами более 50 миллионов рублей. Однако обещанной арматуры клиенты так и не дождались.

Супруги, прихватив указанную сумму, решили покинуть Россию . В январе 2015 года дончане улетели в Доминиканскую республику

В отношении семейной пары было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». За границу был направлен соответствующий запрос, и власти Доминиканы решили депортировать мошенников. Сейчас они находятся под стражей, а уголовное дело передано в суд. Мошенникам грозит до 10 лет колонии.