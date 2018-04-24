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Бизнесмена из Петрозаводска будут судить за невыплату зарплаты
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Бизнесмена из Петрозаводска будут судить за невыплату зарплаты 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Коммерсанту грозит до трех лет лишения свободы.
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении местного бизнесмена. Мужчину обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам.
Как выяснило следствие, в период с ноября 2016 по февраль 2018 года коммерсант задерживал зарплату четверым работникам. Общая сумма задолженности превысила 150 тысяч рублей. При этом деньги для выплат у него были, но мужчина решил направить их на извлечение коммерческой выгоды. В ходе следствия он возместил ущерб на сумму около 65 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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