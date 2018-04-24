Бизнесмена из Петрозаводска будут судить за невыплату зарплаты

Коммерсанту грозит до трех лет лишения свободы.

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении местного бизнесмена. Мужчину обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

Как выяснило следствие, в период с ноября 2016 по февраль 2018 года коммерсант задерживал зарплату четверым работникам. Общая сумма задолженности превысила 150 тысяч рублей. При этом деньги для выплат у него были, но мужчина решил направить их на извлечение коммерческой выгоды. В ходе следствия он возместил ущерб на сумму около 65 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет,

— сообщили в СК.