Полиция Киева возбудила уголовное дело после разгона радикалами лагеря цыган 

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Национальной полиции Киева возбудили уголовное дело после разгона и сожжения лагеря ромов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"Сегодня в сети Интернет появилось видео неправомерных действий неизвестных лиц в отношении граждан, находившихся в урочище «Лысая гора», — говорится в сообщении. — Следственным отделом Голосеевского управления полиции после проведения первоочередной проверки возбуждено уголовное производство по статье 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины".
Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления правонарушителей.
В ночь с 20 на 21 апреля в результате погрома, устроенного боевиками украинских националистической организации, был разогнан и сожжен лагерь цыган в парке на Лысой горе Киева. Во вторник 24 апреля директор украинского отделения Amnesty International Оксана Покальчук выступила с заявлением, в котором прямо обвинила украинские власти в попустительстве радикальным элементам. Она подчеркнула, что боевики ультраправых организаций «прикрываются патриотизмом и заботой об обществе, но на самом деле терроризируют мирных граждан», при том, что правоохранительные органы, в большинстве случаев, продолжают бездействовать. Директор отделения также привела свидетельства того, как приехавшая на место происшествия полиция не стала вмешиваться в ситуацию, а просто посоветовала цыганам быстрее уезжать из Киева.
В свою очередь, киевская полиция отвергла обвинения Amnesty International. 25 апреля глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что в городе есть несколько находящихся на контроле правоохранительных органов и властей мест, где цыгане традиционно разбивают палатки. При этом он отметил, что относительно событий на Лысой горе, то большая часть цыган приехали на поминальные дни и они уже уехали. В целом там был обычный субботник «когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и пожарные».