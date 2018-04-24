В Ростове-на-Дону сотрудник РЖД обвиняется в получении 35,5 млн рублей взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. / ТАСС /. Бывший заместитель начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» обвиняется в получении 35,5 млн рублей взятки. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

По версии следствия, с 17 февраля по 31 декабря 2016 года обвиняемый обещал представителю коммерческой компании заключить договор по очистке строительства ж/д линии Журавка — Миллерово без проведения конкурсных процедур, за что хотел получить 35,5 млн рублей.

"В Ростове-на-Дону окончено предварительное следствие в отношении бывшего заместителя начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица и, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в особо крупном размере). общей суммой 35,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору", — добавили в пресс-службе.