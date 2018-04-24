В Оренбуржье задержали мужчину на «Форде» с арсеналом оружия

Накануне полицейские Орского отдела при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Оренбургской области остановили легковой автомобиль, в котором обнаружили несколько единиц оружия.

Во время обыска автомобиля «Форд» правоохранители обнаружили два обреза ствола, пистолет, оружейный приклад, учебные гранаты и запалы. Находившийся за рулем местный житель рассказал, что все оружие он нашел и собирался в реке Урал.

Изъятое было направлено на исследование, результаты которого показали, что боеприпасы пригодны для использования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку оружия.