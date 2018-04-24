Ещё
В Оренбуржье задержали мужчину на «Форде» с арсеналом оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбуржье задержали мужчину на «Форде» с арсеналом оружия 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Накануне полицейские Орского отдела при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Оренбургской области остановили легковой автомобиль, в котором обнаружили несколько единиц оружия.
Во время обыска автомобиля «Форд» правоохранители обнаружили два обреза ствола, пистолет, оружейный приклад, учебные гранаты и запалы. Находившийся за рулем местный житель рассказал, что все оружие он нашел и собирался в реке Урал.
Изъятое было направлено на исследование, результаты которого показали, что боеприпасы пригодны для использования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку оружия.
ProOren: последние новости
Оренбургского полицейского арестовали по подозрению в коррупции В Новотроицке рецидивист ранил 15-летнего подростка в живот За повторную пьяную езду оренбуржец проведет в колонии-поселении полгода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня23
«Газпром» готов «добить Украину»168
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ450
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии85
Совет Европы пригрозил наказать Россию299
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Кавказ
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение