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Подозреваемого в серии угонов на сумму более 1 млн руб задержали в Луховицах
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Подозреваемого в серии угонов на сумму более 1 млн руб задержали в Луховицах 

РИАМО 2 часа назад
Полицейские задержали в подмосковном городском округе Луховицы 27-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.
«Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Луховицы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний житель Рязанской области, подозреваемый в совершении серии краж автотранспорта», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что злоумышленник с помощью специального оборудования отключил сигнализацию, завел двигатель и похитил иномарку, припаркованную около одного из домов по улице Жуковского.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими правонарушителя задержали в момент совершения очередного преступления.
«Установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух краж автомобилей на территории городского округа Луховицы. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
По данным фактам следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.
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