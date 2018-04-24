Подозреваемого в серии угонов на сумму более 1 млн руб задержали в Луховицах

«Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Луховицы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний житель Рязанской области , подозреваемый в совершении серии краж автотранспорта», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленник с помощью специального оборудования отключил сигнализацию, завел двигатель и похитил иномарку, припаркованную около одного из домов по улице Жуковского.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими правонарушителя задержали в момент совершения очередного преступления.

«Установлена причастность подозреваемого к совершению еще двух краж автомобилей на территории городского округа Луховицы. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По данным фактам следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.