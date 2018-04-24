Ученик отрадненской школы второй раз попадается на краже

Отрадном школьник повторно задержан за совершение кражи, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

Преступление было совершено ночью 19 апреля. Взломав замок входной двери, злоумышленник проник в кафе, расположенное на улице Нефтяников в Отрадном, похитил посуду и декоративные украшения банкетного зала. Стоимость похищенного составила более 20 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия оперативники осмотрели помещение заведения общественного питания, собрали необходимые улики.

В ходе проверки лиц, ранее совершавших подобные преступления, полицейские вышли на предполагаемого преступника. Им оказался 15-летний местный житель, учащийся школы. Ранее у подростка возникали проблемы с законом, и он привлекался к ответственности за совершение кражи.

В ходе опроса подросток признался в содеянном и рассказал, что касса заведения была пуста, и он решил забрать, как ему показалось, ценные вещи. Во время проведения обыска дома у школьника было обнаружено похищенное имущество и возвращено владельцу.