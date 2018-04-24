Ученик отрадненской школы второй раз попадается на краже 

В Отрадном школьник повторно задержан за совершение кражи, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Преступление было совершено ночью 19 апреля. Взломав замок входной двери, злоумышленник проник в кафе, расположенное на улице Нефтяников в Отрадном, похитил посуду и декоративные украшения банкетного зала. Стоимость похищенного составила более 20 тысяч рублей.
Прибывшие на место происшествия оперативники осмотрели помещение заведения общественного питания, собрали необходимые улики.
В ходе проверки лиц, ранее совершавших подобные преступления, полицейские вышли на предполагаемого преступника. Им оказался 15-летний местный житель, учащийся школы. Ранее у подростка возникали проблемы с законом, и он привлекался к ответственности за совершение кражи.
В ходе опроса подросток признался в содеянном и рассказал, что касса заведения была пуста, и он решил забрать, как ему показалось, ценные вещи. Во время проведения обыска дома у школьника было обнаружено похищенное имущество и возвращено владельцу.
Накануне по статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Подростку грозит до пяти лет лишения свободы.