Челябинца, сообщившего о минировании «Горок», могут посадить на три года

Челябинск , 24 апреля — АиФ-Челябинск. В минувший понедельник, 23 апреля, в полицию города Челябинска поступило сообщение от администрации торгово-развлекательного комплекса о том, что неизвестный мужчина, сообщил о минировании ТРК «Горки».

Комплекс тут же оцепили полицейские, посетителей эвакуировали, здание осмотрели, но опасных предметов не обнаружили. А сегодня преступника удалось опознать по видеозаписям с камер наблюдения. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, 1974 года рождения. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок от 2 до 3 лет», — сообщили в пресс-службе ГУВД России по Челябинской области.