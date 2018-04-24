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Экс-военком Тольятти вскоре снова предстанет перед судом
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Экс-военком Тольятти вскоре снова предстанет перед судом 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, бывшего военкома Тольятти Игоря Попова задержали 8 июля 2015 г. в его кабинете. По версии следствия, военком вымогал 10 млн руб. у подчиненного Евгения Лисянского за покровительство по службе, а потом снизил сумму до 2 млн рублей. Посредником в переговорах, как предполагает следствие, выступал Николай Ксенафонтов.
20 декабря 2016 г. Автозаводский районный суд Тольятти признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 100 млн рублей. Николая Ксенафонтова признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, за что ему назначили четыре года в колонии строгого режима без штрафа.
В апреле 2017 г. апелляционная инстанция оставила приговор в силе, лишь снизив сумму штрафа Попову со 100 млн руб. до 5 миллионов.
Однако адвокаты Попова дошли до Верховного Суда. И 20 декабря кассационная инстанция Самарского областного суда отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в Автозаводский райсуд, но в ином составе суда.
В итоге уголовное дело поступило в районный суд и 12 января было зарегистрировано. 16 января материалы передали судье Елене Телиной.
Интересы Игоря Попова на суде представляют три адвоката, а интересы Николая Ксенафонтова — один адвокат. Оба обвиняемых находятся по домашним арестом.
Предварительные слушания по этому уголовному делу переносились несколько раз. И 16 февраля по итогам предварительных слушаний было вынесено постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения недостатков.
Это постановление в начале марта было обжаловано кем-то из участников процесса. Но жалоба была оставлена без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции — без изменения.
Апелляционное представление на постановление суда Автозаводского района подала и прокуратура. И как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в надзорном ведомстве, 23 апреля их представление суд удовлетворил. Постановление суда Автозаводского района от 16 февраля было отменено с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство.
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