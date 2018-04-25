Жительниц Новошахтинска подозревают в избиении до смерти женщины 

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тело потерпевшей с признаками насильственной смерти было обнаружено в кустах на территории нежилого домовладения по улице Буденного.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении были задержаны две ранее судимые 32-летние женщины.
На допросе они рассказали, что избили женщину в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков.
На следующий день, обнаружив, что потерпевшая не подает признаков жизни, женщины оттащили ее тело на территорию заброшенного дома и спрятали его в кустах.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).