Грузинского «вора в законе», пойманного в Днепре, отправили в Турцию

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости . Украинские полицейские задержали в городе Днепр (бывший Днепропетровск ) грузинского криминального авторитета по прозвищу Тенго Питерский, его выдворили с Украины Турцию , сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Установлено, что Тенго Питерский прибыл в 2018 году в аэропорт «Борисполь», после чего отправился в город Днепр. Мужчина, которому официально запрещено пересекать границу нашего государства, сменил фамилию и прилетел с новым паспортом. На Украине Тенго Питерский встречался с коллегами из уголовного мира, пытался перераспределить сферы влияния. Согласно оперативной информации, «вора в законе» интересовали все направления криминала — ограбление и незаконное завладение автомобилями", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сотрудники полиции выдворили криминального авторитета в Турцию, они решают вопрос о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на три года. Как отмечается, полицейские не первый раз задерживают гражданина Грузии на территории Украины.