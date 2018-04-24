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Грузинского «вора в законе», пойманного в Днепре, отправили в Турцию
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Грузинского «вора в законе», пойманного в Днепре, отправили в Турцию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в городе Днепр (бывший Днепропетровск) грузинского криминального авторитета по прозвищу Тенго Питерский, его выдворили с Украины в Турцию, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Установлено, что Тенго Питерский прибыл в 2018 году в аэропорт «Борисполь», после чего отправился в город Днепр. Мужчина, которому официально запрещено пересекать границу нашего государства, сменил фамилию и прилетел с новым паспортом. На Украине Тенго Питерский встречался с коллегами из уголовного мира, пытался перераспределить сферы влияния. Согласно оперативной информации, «вора в законе» интересовали все направления криминала — ограбление и незаконное завладение автомобилями", — говорится в сообщении.
По данным полиции, сотрудники полиции выдворили криминального авторитета в Турцию, они решают вопрос о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на три года. Как отмечается, полицейские не первый раз задерживают гражданина Грузии на территории Украины.
Как сообщили в полиции, Тенго Питерский был коронован в 2014 году в Санкт-Петербурге, он неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в частности, за покушение на убийство.
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