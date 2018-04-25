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За нападение на полицейского в Уфе осудили мигранта
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За нападение на полицейского в Уфе осудили мигранта 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе вынесли приговор уроженцу Чеченской Республики. Мужчину обвинили в том, что он напал на сотрудника патрульно-постовой службы.
Мужчина вместе с друзьями выпивал в одном из кафе Ленинского района. Шумная компания вышла из заведения, пошла по улице, горланя и громко разговаривая. Они сразу привлекли внимание стражей порядка своим возмутительным поведением. Полицейские остановили нескольких дебоширов для проверки документов, но получили отказ. Они предложили гуляющим проехать до участка.
— Уже в пункте полиции один из дебоширов громко начал высказываться по поводу своего задержания. Мужчина внезапно толкнул полицейского и попытался сбежать, но был задержан, — сообщили в Верховном суде Башкирии.
В отношении мужчины завели уголовное дело за насилие в отношении сотрудника ППС. В суде уроженец Чеченской Республики пытался доказать, что толкнул полицейского случайно, так как оступился. Но злонамеренность поступка подтвердили несколько человек.
Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей, хотя по этой статье он мог бы получить штраф до 200 тысяч рублей или даже лишиться свободы на срок до пяти лет.
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