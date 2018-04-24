Ещё
Мужчину осудили за насилие над сотрудниками ППС в Уфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину осудили за насилие над сотрудниками ППС в Уфе 

360tv.ru 1 час назад
Уроженца Чеченской Республики признали виновным в применении силы по отношению к сотрудникам ППС в Уфе. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa со ссылкой на Верховный суд Башкортостана.
Следствие установило, что мужчина с друзьями употребляли алкоголь вечером в кафе. Нетрезвая компания вышла на улицу. Она нарушала общественный порядок и мешала гражданам.
Сотрудники ППС УМВД остановили мужчин. Они отказались предъявить документы правоохранителям. Полицейские предложили молодым людям пройти к посту, чтобы установить их личности.
Обвиняемый возмутился своим задержанием уже в помещении. Он сильно толкнул сотрудника двумя руками и ушел.
Подсудимый старался доказать свою невиновность во время следствия. Он утверждал, что не собирался причинять сотруднику ППС боль и убегать.
По делу предоставили доказательства умышленности действий мужчины. Ленинский районный суд города Уфы признал его вину и оштрафовал на 15 000 рублей.
Сотрудник ИВС (изолятора временного содержания) убит в подмосковных Химках местной жительницей.
360tv.ru: последние новости
На месте сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» появится памятный сквер Молодой человек отомстил прохожему за издевательства над собакой Экс‐пристав Сочи требовал от бизнесмена взятку в 700 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ249
Совет Европы пригрозил наказать Россию218
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»79
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву62
Греф анонсировал «грандиозные изменения»209
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение