Мужчину осудили за насилие над сотрудниками ППС в Уфе

Уроженца Чеченской Республики признали виновным в применении силы по отношению к сотрудникам ППС в Уфе . Об этом сообщило издание ToDay News Ufa со ссылкой на Верховный суд Башкортостана.

Следствие установило, что мужчина с друзьями употребляли алкоголь вечером в кафе. Нетрезвая компания вышла на улицу. Она нарушала общественный порядок и мешала гражданам.

Сотрудники ППС УМВД остановили мужчин. Они отказались предъявить документы правоохранителям. Полицейские предложили молодым людям пройти к посту, чтобы установить их личности.

Обвиняемый возмутился своим задержанием уже в помещении. Он сильно толкнул сотрудника двумя руками и ушел.

Подсудимый старался доказать свою невиновность во время следствия. Он утверждал, что не собирался причинять сотруднику ППС боль и убегать.

По делу предоставили доказательства умышленности действий мужчины. Ленинский районный суд города Уфы признал его вину и оштрафовал на 15 000 рублей.