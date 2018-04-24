24-летнюю нижегородку обвиняют в гибели годовалового ребенка на пожаре

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета

Трагедия произошла вечером 22 декабря 2017 года в деревне Титково Уренского района. Молодая женщина ушла в гости, закрыв в доме трех малолетних детей. Малыши остались одни. Пожар вспыхнул после того, как трехлетний мальчик начал играть со спичками.

Огонь увидели соседи, которые и вызвали спасателей. 5-летнюю девочку и 3-летнего мальчика удалось спасти, а годовалая девочка погибла, отравившись окисью углерода.

«Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала в полном объеме. Она ограничена в родительских правах: малолетние дети у нее изъяты», — добавили в следственном комитете.