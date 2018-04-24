Ещё
24-летнюю нижегородку обвиняют в гибели годовалового ребенка на пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

24-летнюю нижегородку обвиняют в гибели годовалового ребенка на пожаре 

АиФ Нижний Новгород 23 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.
Трагедия произошла вечером 22 декабря 2017 года в деревне Титково Уренского района. Молодая женщина ушла в гости, закрыв в доме трех малолетних детей. Малыши остались одни. Пожар вспыхнул после того, как трехлетний мальчик начал играть со спичками.
Огонь увидели соседи, которые и вызвали спасателей. 5-летнюю девочку и 3-летнего мальчика удалось спасти, а годовалая девочка погибла, отравившись окисью углерода.
«Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала в полном объеме. Она ограничена в родительских правах: малолетние дети у нее изъяты», — добавили в следственном комитете.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Нижнем Новгороде женщина оставила умирать новорожденную дочь в подъезде 22-летняя нижегородка зарезала мужа из-за спора о сигаретах Экс-главу Нижнего Новгорода заподозрили в получении крупной взятки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию153
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ94
Греф анонсировал «грандиозные изменения»188
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву40
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ134
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение