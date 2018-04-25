В Тамбове вынесли приговор парню, вымогавшем у школьниц интимные фотографии

Тамбовской области вынесли приговор 19-летнему парню, который вымогал интимные фотографии у школьниц и рассылал их другим людям, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в январе 2017 года молодой человек в соцсети познакомился с двумя девочками 13 и 14 лет. Они стали переписываться. 19-летний парень предложил девочкам прислать ему их интимные фото и видео в обмен на смартфон.

Получив снимки, молодой человек стал шантажировать школьниц, обещая, разместить файлы в интернете, если девочки не переведут ему деньги на электронный кошелёк. После того, как девочки перестали с ним общаться и заблокировали, молодой человек переслал фотографию одной из девочек другому человеку.