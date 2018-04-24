В Тамбове мужчине дали 7 лет за отправку фото интимного характера несовершеннолетней

30-летнего жителя Тамбова признали виновным и осудили на семь лет колонии строгого режима за интимную переписку со школьницей. Об этом сообщается на сайте СКР по Тамбовской области.

Следствие и суд установили, что в августе 2016 года 30-летний мужчина в социальной сеть «ВКонтакте» познакомился с 11-летней девочкой, на странице которой были фотографии, указывающие на её малолетний возраст. Он стал вести с ней переписку интимного характера, а также отправил ей свою фотографию непристойного характера.

Родственники девочки увидели эту переписку в её телефоне и обратились в полицию.

Мужчину признали виновным в преступлениях по статьям «иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет». На время следствия подозреваемый находился под стражей.

Суд назначил ему наказание 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.