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В Тамбове мужчине дали 7 лет за отправку фото интимного характера несовершеннолетней
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В Тамбове мужчине дали 7 лет за отправку фото интимного характера несовершеннолетней 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
30-летнего жителя Тамбова признали виновным и осудили на семь лет колонии строгого режима за интимную переписку со школьницей. Об этом сообщается на сайте СКР по Тамбовской области.
Следствие и суд установили, что в августе 2016 года 30-летний мужчина в социальной сеть «ВКонтакте» познакомился с 11-летней девочкой, на странице которой были фотографии, указывающие на её малолетний возраст. Он стал вести с ней переписку интимного характера, а также отправил ей свою фотографию непристойного характера.
Родственники девочки увидели эту переписку в её телефоне и обратились в полицию.
Мужчину признали виновным в преступлениях по статьям «иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет». На время следствия подозреваемый находился под стражей.
Суд назначил ему наказание 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
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