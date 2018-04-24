Телефонный мошенник «заработал» 500 тысяч рублей в Крыму

Сотрудники полиции задержали 36‐летнего мужчину в Крыму , в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступника обвиняют в 16 преступлениях. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу УМВД России по Севастополю

Мужчина звонил случайным абонентам и представлялся их родственником, которому нужны деньги.

В разговоре с собеседниками он легко входил в доверие, используя психологические приемы манипуляции. Он сообщал им, что попал в сложную жизненную ситуацию и просил перечислить деньги на его банковский счет

интернет-кошелька

либо на номер телефона

пресс-служба

УМВД России по Севастополю.

Нанесенный ущерб жителям Крыма составил около 500 тысяч рублей.