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Телефонный мошенник «заработал» 500 тысяч рублей в Крыму
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Телефонный мошенник «заработал» 500 тысяч рублей в Крыму 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудники полиции задержали 36‐летнего мужчину в Крыму, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступника обвиняют в 16 преступлениях. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу УМВД России по Севастополю.
Мужчина звонил случайным абонентам и представлялся их родственником, которому нужны деньги.
В разговоре с собеседниками он легко входил в доверие, используя психологические приемы манипуляции. Он сообщал им, что попал в сложную жизненную ситуацию и просил перечислить деньги на его банковский счет
интернет-кошелька
либо на номер телефона
пресс-служба
УМВД России по Севастополю.
Нанесенный ущерб жителям Крыма составил около 500 тысяч рублей.
Владимир Путин утвердил законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за хищение денег с банковских счетов и карт. Подобные преступления будут приравниваться к краже в крупном размере.
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