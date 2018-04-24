За покупку гашиша и амфетамина рязанский осужденный получил 4 года колонии

Вынесен приговор по делу о покушении на незаконное приобретение психотропного вещества и наркотического средства лицом, отбывающим наказание, сообщает пресс-служба облсуда.

Установлено, что осужденный, отбывающий наказание в колонии, через интернет договорился с неустановленным следствием лицом о покупке психотропного вещества — амфетамина и его производного, а также гашиша. Продавец поместил наркотики в зарядные устройства для мобильных телефонов, которые в свою очередь спрятал в компрессоре.

Преступную деятельность пресекли полицейские, обнаружившие и изъявшие психотропное вещество и наркотик массой 4,81 и 4,65 соответственно.

Скопинский районный суд признал осужденного виновным и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.