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Оренбургского полицейского арестовали по подозрению в коррупции
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Оренбургского полицейского арестовали по подозрению в коррупции 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Накануне в Ленинском суде Оренбурга продлили арест полицейскому, подозреваемому в получении взятки у работников игорного бизнеса.
По предварительной информации, размер предполагаемого вознаграждения правоохранителю должен был составить около 300 тыс. рублей. Задержание сотрудника провели вчера.
Во время избрания меры пресечения следствие просило продлить срок задержания до 72 часов для сбора доказательств. В результате, арест установлен до 27 апреля по решению суда.
В управлении МВД по Оренбургской области проводится проверка. По ее итогам руководство подразделения может понести наказание, если подозрения в совершении коррупционного преступления подтвердятся.
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