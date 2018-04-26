Главбух школы в Назрани похитила более 2 млн рублей 

Главного бухгалтера школы № 3 в Назрани обвиняют в хищении бюджетных средств в размере свыше 2,3 миллиона рублей. Прокуратура Ингушетии уже передала в суд материалы уголовного дела.
По версии следствия, 50 летний житель республики с 2013 по 2015 годы занимал должность главного бухгалтера в средней образовательной школе № 3 в Назрани. Используя служебное положение, мужчина завышал суммы выплат по пособиям по беременности и родам для сотрудниц школы. таким образом он совершил хищение бюджетных денежных средств, перечисленных региональным Фондом социального страхования РФ, в особо крупном размере на сумму около 1,7 миллиона рублей. Кроме того, мужчина завышал себе зарплату, похитив таким образом из бюджета еще около 650 тысяч рублей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Магасский районный суд Республики Ингушетия.