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За оскорбление судебного пристава вологжанин получил штраф
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За оскорбление судебного пристава вологжанин получил штраф 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Больше 800 тысяч рублей долга по алиментам накопил вологжанин. Мужчина не помогал содержать 15-летнюю дочь.
На счетах должника не нашлось средств, а собственности не было ни автомобиля, ни квартиры. Поэтому судебные приставы вызвали нерадивого отца на прием. Явившись по требованию, мужчина отказался сообщать, где работает, и оскорбил сотрудника ведомства. За такое нарушение в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Суд вынес решение и наказал должника штрафом в 10 тысяч рублей.
Также в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело — по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Если вологжанин не начнет самостоятельно гасить задолженность перед дочерью, его могут отправить на исправительные работы, либо арестовать на срок до трех месяцев, либо лишить свободы на один год.
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