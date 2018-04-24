Для экс-начальника челябинской ФНС Путина запросили 8,5 лет колонии по делу о взятках 

Гособвинитель запросил восемь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 28,2 миллиона рублей для экс-начальника управления Федеральной налоговой службы Челябинской области Александра Путина, который обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере. Об этом стало известно 24 апреля в прениях сторон в Центральном районном суде. Также представитель прокуратуры попросил лишить бывшего главного налоговика региона на три года права занимать руководящие должности. Второго фигуранта дела, бывшего депутата челябинской гордумы Сергея Новожилова, попросили признать виновным в даче взятки в особо крупном размере, а также пособничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий (часть 5 статьи 291 и пункты 4,5 статьи 33, части 1 статьи 286 УК РФ), назначить ему семь с половиной лет колонии строгого режима и такой же, как Путину, штраф.
Обоим гособвинитель попросил зачесть в срок отбытия наказания содержание под стражей и домашний арест с октября 2014-го по август 2016 года.
Завтра в прениях начнут выступать сами подсудимые.
Александра Путина и Сергея Новожилова арестовали в октябре 2014 года, но позже отпустили под подписку о невыезде. Экс-руководителю УФНС инкриминировали получение взятки в особо крупном размере, Новожилову — дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесмен передал депутату деньги и иные материальные ценности за покровительство при заключении с его фирмой госконтрактов на ремонт зданий налоговой службы в Челябинске и Копейске. В частности, Новожилов помог Путину отремонтировать и обустроить элитную квартиру его жены в новом доме на улице Лесопарковой. Ремонт, новая мебель и техника обошлись бизнесмену в 7 миллионов 680 тысяч рублей. Среди приобретений — светильники от Armani за 30 тысяч и 47 тысяч рублей, оптическая система, мебель почти на миллион рублей и другое имущество для обустройства квартиры на 3,6 миллиона. Отметим, Путина и Новожилова связывают родственные отношения: их жены — сестры.