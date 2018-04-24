Ещё
Для экс-начальника челябинской ФНС Путина запросили 8,5 лет колонии по делу о взятках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для экс-начальника челябинской ФНС Путина запросили 8,5 лет колонии по делу о взятках 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Гособвинитель запросил восемь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 28,2 миллиона рублей для экс-начальника управления Федеральной налоговой службы Челябинской области Александра Путина, который обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере. Об этом стало известно 24 апреля в прениях сторон в Центральном районном суде. Также представитель прокуратуры попросил лишить бывшего главного налоговика региона на три года права занимать руководящие должности. Второго фигуранта дела, бывшего депутата челябинской гордумы Сергея Новожилова, попросили признать виновным в даче взятки в особо крупном размере, а также пособничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий (часть 5 статьи 291 и пункты 4,5 статьи 33, части 1 статьи 286 УК РФ), назначить ему семь с половиной лет колонии строгого режима и такой же, как Путину, штраф.
Обоим гособвинитель попросил зачесть в срок отбытия наказания содержание под стражей и домашний арест с октября 2014-го по август 2016 года.
Завтра в прениях начнут выступать сами подсудимые.
Александра Путина и Сергея Новожилова арестовали в октябре 2014 года, но позже отпустили под подписку о невыезде. Экс-руководителю УФНС инкриминировали получение взятки в особо крупном размере, Новожилову — дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесмен передал депутату деньги и иные материальные ценности за покровительство при заключении с его фирмой госконтрактов на ремонт зданий налоговой службы в Челябинске и Копейске. В частности, Новожилов помог Путину отремонтировать и обустроить элитную квартиру его жены в новом доме на улице Лесопарковой. Ремонт, новая мебель и техника обошлись бизнесмену в 7 миллионов 680 тысяч рублей. Среди приобретений — светильники от Armani за 30 тысяч и 47 тысяч рублей, оптическая система, мебель почти на миллион рублей и другое имущество для обустройства квартиры на 3,6 миллиона. Отметим, Путина и Новожилова связывают родственные отношения: их жены — сестры.
74.ru: последние новости
Пришёл в школу с наркотиками: на Южном Урале задержали троих подростков с «синтетикой» Ревели в суде: челябинских школьниц приговорили к условным срокам за закладки в «Парковом» ТРК «Горки» возобновил работу после эвакуации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ250
Совет Европы пригрозил наказать Россию221
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»79
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву63
Греф анонсировал «грандиозные изменения»209
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение