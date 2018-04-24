Для экс-начальника челябинской ФНС Путина запросили 8,5 лет колонии по делу о взятках

Гособвинитель запросил восемь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 28,2 миллиона рублей для экс-начальника управления Федеральной налоговой службы Челябинской области Александра Путина, который обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере. Об этом стало известно 24 апреля в прениях сторон в Центральном районном суде. Также представитель прокуратуры попросил лишить бывшего главного налоговика региона на три года права занимать руководящие должности. Второго фигуранта дела, бывшего депутата челябинской гордумы Сергея Новожилова , попросили признать виновным в даче взятки в особо крупном размере, а также пособничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий (часть 5 статьи 291 и пункты 4,5 статьи 33, части 1 статьи 286 УК РФ), назначить ему семь с половиной лет колонии строгого режима и такой же, как Путину, штраф. Обоим гособвинитель попросил зачесть в срок отбытия наказания содержание под стражей и домашний арест с октября 2014-го по август 2016 года. Завтра в прениях начнут выступать сами подсудимые. Александра Путина и Сергея Новожилова арестовали в октябре 2014 года, но позже отпустили под подписку о невыезде. Экс-руководителю УФНС инкриминировали получение взятки в особо крупном размере, Новожилову — дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесмен передал депутату деньги и иные материальные ценности за покровительство при заключении с его фирмой госконтрактов на ремонт зданий налоговой службы в Челябинске Копейске . В частности, Новожилов помог Путину отремонтировать и обустроить элитную квартиру его жены в новом доме на улице Лесопарковой. Ремонт, новая мебель и техника обошлись бизнесмену в 7 миллионов 680 тысяч рублей. Среди приобретений — светильники от Armani за 30 тысяч и 47 тысяч рублей, оптическая система, мебель почти на миллион рублей и другое имущество для обустройства квартиры на 3,6 миллиона. Отметим, Путина и Новожилова связывают родственные отношения: их жены — сестры.