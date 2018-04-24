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Росздравнадзор проведет проверку после смерти пациентки столичной клиники пластической хирургии
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Росздравнадзор проведет проверку после смерти пациентки столичной клиники пластической хирургии 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) проведет проверку после гибели женщины во время операции по увеличению груди в одной из частных клиник Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту смерти 32-летней пациентки во время пластической операции по увеличению груди в одной из частных клиник в Москвы», — говорится в сообщении.
Ранее старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила Агентству городских новостей «Москва», что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека») из-за гибели пациентки одной из столичных клиник пластической хирургии. Она отметила, что СК планирует допросить руководство клиники и ее сотрудников, а также провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.
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