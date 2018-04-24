Росздравнадзор проведет проверку после смерти пациентки столичной клиники пластической хирургии 

Агентство «Москва»: последние новости

Защита К.Серебренникова обжаловала продление домашнего ареста режиссера до 19 июля

Суд в Химках арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника изолятора временного содержания

Почти 300 гр. гашиша изъяли полицейские у мужчины на западе Москвы