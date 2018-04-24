Гособвинитель просит больше восьми лет «строгача» для экс-налоговика Александра Путина

Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в Центральном районном суде, в окончательной версии Александр Путин обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и получении взятки более чем в семь миллионов (часть 6 статьи 290 УК РФ). Сергей Новожилов , соответственно — в пособничестве в превышении полномочий и даче взятки (части 4, 5 статьи 33, часть 1 статьи 286, часть 5 статьи 291 УК РФ). Напомним, оба подсудимых были задержаны 16 октября 2014 года, до лета 2016 года находились под стражей, а затем под домашним арестом.

По версии следствия, Сергей Новожилов, владелец ряда отделочных и строительных компаний, дал крупную взятку Путину за помощь в получении подрядов на ремонт в зданиях областной и районных налоговых инспекций. Защита настаивает, что на самом деле супруга Путина Ольга обратилась к родной сестре, жене депутата Ларисе за помощью в организации ремонта квартиры налоговика: госпожа Новожилова активно занималась дизайном.

На сегодня прокуратура требует для Александра Новожилова наказание в виде 8,5 года строгого режима и зарпета на госслужбу в три года. Сергею Новожилову гособвинитель просит назначить наказание в семь лет строгого режима. Своякам также грозит штраф в четырехкратном размере взятки, по 28,27 миллиона рублей каждому. Кроме того, прокуратура предлагает обратить взыскание на арестованное в ходе следствия имущество обоих и конфисковать квартиру Александра Путина на улице Лесопарковой в Челябинске

Ответная речь подсудимых прозвучит 25 апреля.