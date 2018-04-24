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В Самаре вынесен приговор по делу об убийстве в кафе «Старый замок»
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В Самаре вынесен приговор по делу об убийстве в кафе «Старый замок» 

АиФ-Самара 43 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
Самарским областным судом вынесен приговор по уголовному делу об убийстве в кафе «Старый замок», один из подсудимых признан виновным в убийстве, двое других — в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщает прокуратура Самарской области.
В ходе судебного заседания было установлено, что вечером 7 января 2017 года трое мужчин, находясь в одной из кабинок кафе «Старый замок», расположенного по первой линии Московского шоссе в Самаре, стали курить в помещении.
Один из посетителей сделал замечание компании и попросил прекратить нарушение общественного порядка.
Участники компании, используя посуду и бутылки в качестве оружия, а также кулаками и ногами стали наносить множественные удары мужчине и его брату. Один из нападавших достал имевшийся при себе складной перочинный нож и нанес удар в грудную клетку мужчине, причинив ему смертельное ранение.
Подсудимые признали факт совершения ими данных преступлений. Их вина в ходе предварительного следствия и в судебном заседании нашла своё подтверждение.
Самарский областной суд признал подсудимых виновными и приговорил одного из них к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, двоих других — к девяти месяцам исправительных работ и штрафу в размере 150 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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