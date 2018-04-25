В Удмуртии депутат получил четыре года лишения свободы за взятку

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 65-летнего депутата Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район» Удмуртской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что член президиума Совета депутатов Дебесского района потребовал от представителя коммерческой организации деньги в сумме 1,25 млн рублей за лоббирование ее интересов и способствование принятию Советом нескольких выгодных для нее решений. После получения первой части взятки в сумме 120 тыс. рублей его задержали. Когда производилось задержание, не уточняется.