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В Удмуртии депутат получил четыре года лишения свободы за взятку
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В Удмуртии депутат получил четыре года лишения свободы за взятку 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
ИЖЕВСК, 25 апреля. /ТАСС/. Депутата Дебесского района Удмуртии признали виновным получении взятки и приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом в 1,25 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 65-летнего депутата Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район» Удмуртской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что член президиума Совета депутатов Дебесского района потребовал от представителя коммерческой организации деньги в сумме 1,25 млн рублей за лоббирование ее интересов и способствование принятию Советом нескольких выгодных для нее решений. После получения первой части взятки в сумме 120 тыс. рублей его задержали. Когда производилось задержание, не уточняется.
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