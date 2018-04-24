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Житель Шарьи убил свою возлюбленную и поджег ее дома, пытаясь скрыть улики
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Житель Шарьи убил свою возлюбленную и поджег ее дома, пытаясь скрыть улики 

АиФ Владимир 33 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
В Шарье 41-летний мужчина убил свою возлюбленную. Чтобы скрыть улики, он поджег дом.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел весной прошлого года. Он пришел домой к 42-летней женщине, с которой состоял в близких отношениях. Между возлюбленными вспыхнула ссора. Мужчина избил женщину настолько сильно, что та скончалась на месте происшествия.
Испугавшись, злоумышленник решил сжечь дом, чтобы скрыть следы преступления. Соседи увидели дым и вызвали спасателей. Потушив пожар, они обнаружили тело и улики. Во время следствия мужчина не признал свою вину.
Однако полицейские доказали его причастности. Кроме того, сын погибшей рассказал, что мать хотела расстаться с мужчиной. Это о могло послужить причиной ссоры.
По решению суда он проведет в колонии строгого режима 13 лет.
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